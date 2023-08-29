Андрей Кириленко – Новаку Джоковичу: «Как только закончишь карьеру, ждем тебя в ветеранском баскетболе»

Теги РФБ Новак Джокович Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» предложил второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу после завершении карьеры попробовать себя в ветеранском баскетболе.

«Великолепно действует в баскетболе. Я ему уже написал. Мы познакомились в 2012‑м на Олимпиаде в Лондоне. Шапочное знакомство. Человек‑легенда.

Как только закончишь карьеру, ждем тебя в ветеранском баскетболе. Нам как раз нужен разыгрывающий из Сербии», — сказал Кириленко.

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий