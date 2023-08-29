Андрей Кириленко – Новаку Джоковичу: «Как только закончишь карьеру, ждем тебя в ветеранском баскетболе»

Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» предложил второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу после завершении карьеры попробовать себя в ветеранском баскетболе.

«Великолепно действует в баскетболе. Я ему уже написал. Мы познакомились в 2012‑м на Олимпиаде в Лондоне. Шапочное знакомство. Человек‑легенда.

Как только закончишь карьеру, ждем тебя в ветеранском баскетболе. Нам как раз нужен разыгрывающий из Сербии», — сказал Кириленко.

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