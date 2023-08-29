Андрей Кириленко: «Не было бы счастья, да несчастье помогает. Огромное количество российских игроков вышли на лидирующие позиции»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о том, что делается для развития баскетбола в России.

«Развиваем регионы. У нас есть программа грантов. Прописаны условия: турниры для детей, инфраструктурный пласт и т. д. До конца сентября у нас будет 20 центров уличного баскетбола. Центр для национальных сборных вскоре должен появиться во Внукове.

Более 250 тысяч проходят через центры уличного баскетбола ежегодно. Я прилетел только что из Кемерова, многие не просто играют, а приходят просто провести время.

Я очень доволен тем, какая была в позапрошлом сезоне финальная серия лиги ВТБ. В прошлом какие были полуфиналы. В женском баскетболе в каждом команде российской лидер.

Не было бы счастья, да несчастье помогает. Огромное количество российских игроков вышли на лидирующие позиции в клубах. Хочется, чтобы и молодые игроки тоже совершенствовались.

Суперкубок откроет сезон, там примут участие два турецких клуба. Уверен, будут играть сильнейшие у них. «Фенербахче» – сильная команда. Уверен, что мы им тоже интересны. Наши команды тоже имеют опыт самого сильного баскетбола.

Программа инклюзивного баскетбола работает великолепно. Мой любимый проект – «Тихий баскетбол». Ребята на колясках и слабослышащие. Я рад, что второй год мы реализуем эту программу. У нас есть возможность дать им внимание и ресурсы. Такой баскетбол интегрирован в 3Х3. Для меня эти ребята – фантастический пример в плане мотивации. Это очень круто. Девиз – «Тихо не значит громко!» Мы должны громко говорить про этих ребят, потому что они привыкли, что о них не говорят», – рассказал Кириленко.

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