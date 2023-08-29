Андрей Кириленко: «Не было бы счастья, да несчастье помогает. Огромное количество российских игроков вышли на лидирующие позиции»

Теги сборная России чемпионат России жен РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ любительский баскетбол Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о том, что делается для развития баскетбола в России.

«Развиваем регионы. У нас есть программа грантов. Прописаны условия: турниры для детей, инфраструктурный пласт и т. д. До конца сентября у нас будет 20 центров уличного баскетбола. Центр для национальных сборных вскоре должен появиться во Внукове.

Более 250 тысяч проходят через центры уличного баскетбола ежегодно. Я прилетел только что из Кемерова, многие не просто играют, а приходят просто провести время.

Я очень доволен тем, какая была в позапрошлом сезоне финальная серия Единой лиги ВТБ. В прошлом какие были полуфиналы. В женском баскетболе в каждом команде российской лидер.

Не было бы счастья, да несчастье помогает. Огромное количество российских игроков вышли на лидирующие позиции в клубах. Хочется, чтобы и молодые игроки тоже совершенствовались.

Суперкубок откроет сезон, там примут участие два турецких клуба. Уверен, будут играть сильнейшие у них. «Фенербахче» – сильная команда. Уверен, что мы им тоже интересны. Наши команды тоже имеют опыт самого сильного баскетбола.

Программа инклюзивного баскетбола работает великолепно. Мой любимый проект – «Тихий баскетбол». Ребята на колясках и слабослышащие. Я рад, что второй год мы реализуем эту программу. У нас есть возможность дать им внимание и ресурсы. Такой баскетбол интегрирован в 3Х3. Для меня эти ребята – фантастический пример в плане мотивации. Это очень круто. Девиз – «Тихо не значит громко!» Мы должны громко говорить про этих ребят, потому что они привыкли, что о них не говорят», – рассказал Кириленко.

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3 комментария

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Oleg Olegov
Ответ SytE
Эх, а где наши новые Кириленко, Шведы, Мозговы, Хряпа и Моня?
Некоторые в Реале.
А для остальных пока не достигнут достаточный уровень этого помогающего несчастья. Ещё чуть потерпеть, и попрёт. И рывок. А за ним сразу прорыв.
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kutavlik
Чувствуется, что стал настоящим российским чинушей, сплошной популизм!!!! Фамилии назови!!!!
+2
0
+2
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SytE
Эх, а где наши новые Кириленко, Шведы, Мозговы, Хряпа и Моня?
0
0
0
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