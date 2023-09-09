Владимир Гомельский: «Сборная США была укомплектована очень прилично, но мотивирована слабо»

Теги сборная Германии сборная США НБА Стив Керр Владимир Гомельский Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал причины неудачного выступления сборной США на ЧМ-2023.

Американцы уступили Германии в полуфинале со счетом 111:113.

«Почему Керр не смог уговорить ни одного из игроков своей команды выступить за сборную? Может быть хотел, чтобы его игроки отдохнули нормально и подощли к сезону в форме? А с таким настроением у главного тренера не может быть полноценной мотивации и у игроков. Сборная США пребывала в уверенности, что их индивидуального мастерства будет достаточно для победы. Не хватило индивидуального мастерства, не хватило командного духа, не хватило старания в защите. А проблема выбора тренера начинается с проблемы определения состава. Отказы самых ярких звезд НБА участвовать в чемпионате мира – симптоматично. Я не думаю, что эту проблему можно решить огромными премиальными выплатами за победу Здесь дело в психологии. Америка любит баскетбол и считает этот вид спорта своим национальным. Наверное необходимо изменить отношение к международным соревнованиям. Добавить им престижа именно в своей стране. Но побеждать команды США, составленные из игроков НБА по-прежнему престижно.

У США эта сборная была укомплектована очень прилично, но очень слабо мотивирована. Ни один игрок сборной США, как мне кажется, не сыграл и на 60 процентов своих возможностей. Исключение – Ривз. Для всех остальных этот чемпионат мира был своеобразной «летней лигой», – написал Гомельский в конференции.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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6 комментариев

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d8d1d4
по игре было ощущение, что американцы или устали или вышли играть в пол ноги, недооценили соперника. а когда спохватились поезд уже ушел.
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Vladislav Kondrat
Ривз действительно очень старается и горит игрой
+5
-2
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dev0
Абсолютно не согласен. Мотивации у этой команды было достаточно, а самым слабым звеном, на удивление, оказался тренерский штаб.
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Чудинов Дмитрий
Очень странный анализ. Мотивация точно была, полуфинал ЧМ все-таки, игроки которые не хотели, отказались. Расслабленности тоже не было, играли против команды, которую с трудом обыграли в товарняке и которая не проигрывала на турнире. Просто так бывает, что более слабая команда показывает максимум и обыгрывает фаворита. Тем и хорош формат ЧМ, в одной игре может случиться что угодно
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Оскар Муравьёв
Американцы давно не парятся и выставляют третьесортные составы на кубки мира.. Главное олимпиада
0
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