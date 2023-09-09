Владимир Гомельский: «Сборная США была укомплектована очень прилично, но мотивирована слабо»

Известный комментатор и эксперт назвал причины неудачного выступления сборной США на ЧМ-2023.

Американцы уступили Германии в полуфинале со счетом 111:113.

«Почему Керр не смог уговорить ни одного из игроков своей команды выступить за сборную? Может быть хотел, чтобы его игроки отдохнули нормально и подощли к сезону в форме? А с таким настроением у главного тренера не может быть полноценной мотивации и у игроков. Сборная США пребывала в уверенности, что их индивидуального мастерства будет достаточно для победы. Не хватило индивидуального мастерства, не хватило командного духа, не хватило старания в защите. А проблема выбора тренера начинается с проблемы определения состава. Отказы самых ярких звезд НБА участвовать в чемпионате мира – симптоматично. Я не думаю, что эту проблему можно решить огромными премиальными выплатами за победу Здесь дело в психологии. Америка любит баскетбол и считает этот вид спорта своим национальным. Наверное необходимо изменить отношение к международным соревнованиям. Добавить им престижа именно в своей стране. Но побеждать команды США, составленные из игроков по-прежнему престижно.

У США эта сборная была укомплектована очень прилично, но очень слабо мотивирована. Ни один игрок сборной США, как мне кажется, не сыграл и на 60 процентов своих возможностей. Исключение – Ривз. Для всех остальных этот чемпионат мира был своеобразной «летней лигой», – написал Гомельский в конференции.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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