Владимир Гомельский: «Успех Латвии на чемпионате мира закономерен»

Известный комментатор объяснил успех сборной Латвии на чемпионате мира 2023 года.

«Необходимо отдать должное тренеру . У него в команде нет доминирующего центра. Он выбрал в позиционном нападении атаку с периметра после хороших командных взаимодействий и после отличного движения мяча.

В трехсекундной зоне нет игрока Латвии. За такими бросающими высокорослыми игроками, как или опекуны вынуждены выходить далеко в поле. В результате быстрые и техничные Жагарс и его партнеры по задней линии могут проходить под самый щит, не встречая подстраховки. А уж попасть из-за дуги в сборной Латвии могут почти все.

В защите Латвия играет старательно и самоотверженно. Даже такой «лентяй» как Бертанс очень старается. Это показывает высокую степень мотивации всей команды. Думаю, что успех Латвии на чемпионате мира закономерен», – написал Гомельский в своей конференции.

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