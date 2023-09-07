Владимир Гомельский: «Успех Латвии на чемпионате мира закономерен»

Теги сборная Латвии Владимир Гомельский Давис Бертанс Лука Банки Роландс Шмитс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артурс Жагарс Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил успех сборной Латвии на чемпионате мира 2023 года.

«Необходимо отдать должное тренеру Банки. У него в команде нет доминирующего центра. Он выбрал в позиционном нападении атаку с периметра после хороших командных взаимодействий и после отличного движения мяча.

В трехсекундной зоне нет игрока Латвии. За такими бросающими высокорослыми игроками, как Шмитс или Бертанс опекуны вынуждены выходить далеко в поле. В результате быстрые и техничные Жагарс и его партнеры по задней линии могут проходить под самый щит, не встречая подстраховки. А уж попасть из-за дуги в сборной Латвии могут почти все.

В защите Латвия играет старательно и самоотверженно. Даже такой «лентяй» как Бертанс очень старается. Это показывает высокую степень мотивации всей команды. Думаю, что успех Латвии на чемпионате мира закономерен», – написал Гомельский в своей конференции.

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