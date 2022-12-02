Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис останется на посту до 2031 года

По предложению президента ФИБА Хамане Нианга Центральный совет единогласно принял решение продлить контракт генерального секретаря Андреаса Загклиса до 2031 года.

Решение было принято на заседании Центрального совета ФИБА, которое проходило в течение двух дней на этой неделе в Доме баскетбола Патрика Баумана.

Загклис был единогласно назначен генеральным секретарем ФИБА в декабре 2018 года.

В качестве четвертого генерального секретаря ФИБА Загклис отвечал за разработку и реализацию восьмилетней стратегии на период 2019–2027 годов, которая была одобрена Конгрессом ФИБА в 2019 году.

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