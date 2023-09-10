Форвард « » в эфире радио 947 Joburg высоко отозвался о своем партнере по команде .

«Стеф Карри – тот самый совершенный человек. Он буквально идеален. О Стефе ничего плохого нельзя сказать. Он ведет себя дома так же, как и на площадке, так же, как и на тренировках.

Ни с кем не конфликтует, со всеми общается. Начнет разговор, даже если ты сейчас не в настроении. Он найдет тебя и поговорит. И это многое из того, что люди не видят за кулисами, потому что они обращают внимание только на его трехочковые броски и тому подобное. Он самый лучший человек из всех, с кем я когда-либо общался», – сказал Куминга.

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