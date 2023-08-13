Джонатан Куминга набрал 60 очков в матче лиги CrawsOver

Форвард « » набрал 60 очков в матче любительской лиги CrawsOver.

Ранее Маржон Боучэмп установил рекорд лиги, отметившись 83 очками.

CrawsOver – любительская лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо