Джонатан Куминга набрал 60 очков в матче лиги CrawsOver
Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга набрал 60 очков в матче любительской лиги CrawsOver.
Ранее Маржон Боучэмп установил рекорд лиги, отметившись 83 очками.
CrawsOver – любительская лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.
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