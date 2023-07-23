Джонатан Куминга допрыгнул головой до мяча, подвешенного на высоте 305 см от земли
Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга продемонстрировал атлетизм в Header Challenge.
Челлендж обрел популярность после знаменитого гола футболиста Криштиану Роналду, который завис в воздухе и забил головой в матче против «Сампдории». Тогда утверждалось, что в прыжке португалец находился на высоте 256 см.
Куминга (20 лет, 203 см) выполнил самый последний уровень – мяч был подвешен на высоте 10 футов (305 см) от земли, что является стандартом баскетбольного кольца.
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