Тайсон Чендлер о сборной США 2012 года: «Леброн был шутником, Кобе – сварливым стариком»

Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони Кобе Брайант Тайсон Чендлер сборная США НБА Лондон-2012 Баскетбол

Бывший игрок НБА Тайсон Чендлер на подкасте All The Smoke рассказал об атмосфере в олимпийской сборной США 2012 года, отметив, что Кобе Брайант был самым возрастным в команде и вел себя соответствующе.

«Леброн всегда был шутником. Он все время вел себя непринужденно и забавно. Леброн чертовски смешной. Кармело отвечал за музыку. Он был как Радио Рахим. В автобусе у Мело всегда был бумбокс.

Это была молодая команда, ведь там были молодой Леброн, молодой Дюрэнт, молодой Расс, и они были одним целом. Так что это был отличный коллектив.

Кобе был сварливым стариком, которого не интересовали все эти шутки, смех и прочее», – рассказал Чендлер.

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3 комментария

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pro~dj
Если бы не было Кобе, обосрались бы как и до него в 2008, ну или как сейчас последние два года на ЧМ.
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Отец Мельдоний
Лучшая сборная США была на Олимпийских играх 1992, после этой команды не удавалось собирать такую команду - видимо потому, что таких звезд переплюнуть уже было нельзя - только повторить.
Да и не было больше одновременно таких звезд больше одновременно.
Робинсон, Юинг, Берд, Пиппен, Джордан, Дрекслер, Мэлоун, Стоктон, Баркли, Джонсон - что ни игрок, то звезда.
Выносили всех как детей
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armageddon123456
Ответ pro~dj
Если бы не было Кобе, обосрались бы как и до него в 2008, ну или как сейчас последние два года на ЧМ.
В 2008 США поимели ОИ так то, и Коби финал затащил. С ЧМ 2006 спутали
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