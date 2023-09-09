Тайсон Чендлер о сборной США 2012 года: «Леброн был шутником, Кобе – сварливым стариком»

Бывший игрок НБА Тайсон Чендлер на подкасте All The Smoke рассказал об атмосфере в олимпийской сборной США 2012 года, отметив, что был самым возрастным в команде и вел себя соответствующе.

« всегда был шутником. Он все время вел себя непринужденно и забавно. Леброн чертовски смешной. Кармело отвечал за музыку. Он был как Радио Рахим. В автобусе у всегда был бумбокс.

Это была молодая команда, ведь там были молодой Леброн, молодой Дюрэнт, молодой Расс, и они были одним целом. Так что это был отличный коллектив.

Кобе был сварливым стариком, которого не интересовали все эти шутки, смех и прочее», – рассказал Чендлер.

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