Бывший игрок НБА Тайсон Чендлер вспомнил о том, как впервые встретился на площадке со знаменитым центровым Кевином Гарнеттом, который был одним из его кумиров.

«Когда мы с Эдди впервые играли против «Миннесоты» в предсезонке, я оказался на одной площадке с Кевином Гарнеттом. Я старался не обращать внимания, выполнял небольшую разминку. И вот он идет мимо, а я как раз отхожу оттуда, пытаясь сделать так, чтобы это не выглядело очевидным. Я такой: «Черт, это же сам ».

Потом разминка продолжилась, мы с Эдди выстроились и совершали пробежки. И тут Кей Джи снова оказался рядом: «Эти ублюдки, эти школьные ублюдки думают, что они могут тягаться со мной? У кого здесь прозвище чертов Биг Тикет?» Я такой: «Он с нами разговаривает, Эдди»? Нам вроде бы сказали, что это еще предсезонка... Этот человек продемонстрировал мне настоящую ярость», – рассказал Чендлер.

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