Крис Пол: «Мне посчастливилось играть с отличными снайперами»

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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол перечислил выдающихся партнеров по команде, которые помогли ему достичь отметки в 11 000 передач за карьеру.

«Честно говоря, я понятия не имел, что достиг этой отметки, пока не вышел из игры.

Мне посчастливилось играть с отличными снайперами и вообще отличными игроками. Начнем с Дэвида Уэста. Также мне выпала возможность играть с Тайсоном Чендлером и Педжей Стояковичем. Перейдя в «Клипперс», я играл с Блэйком Гриффином, Деандре Джорданом и Джей Джей Редиком. Я играл с Джеймсом Харденом, а теперь играю с Девином Букером и прочими парнями. Мне очень повезло с партнерами», – сказал Пол.

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