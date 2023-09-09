На призовые деньги участникам ЧМ-2023 выделено 3,2 млн евро. В турнире выступили 32 сборные

Теги ФИБА сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

На распределение призовых между 32 сборными, которые приняли участие в ЧМ-2023, выделено 3,2 миллиона евро.

Призовые для команд на ЧМ-2023:

– Каждая из 32 сборных на ЧМ-2023 получает бонус в размере 50 тысяч евро.

– 16 лучших команд получают дополнительно по 100 тысяч евро каждая.

В Топ-16 команд на ЧМ-2023 вошли: Грузия, Греция, Доминиканская Республика, Бразилия, Пуэрто-Рико, Черногория, Австралия, Испания, Италия, Словения, Латвия, Литва, Канада, США, Сербия и Германия.

Финальный день чемпионата мира в Маниле запланирован на воскресенье. Сборные США и Канады поборются за третье место, а Германия и Сербия оспорят главный трофей.

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2 комментария

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jqzn88xn6n
Баскетболисты США узнали о таких нищих суммах и решили не выходить в финал)
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Андрей Герасимов
Немногим более,чем чемпион US Open.
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