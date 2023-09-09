Тайриз Халибертон о противостоянии с Канадой: «Это своего рода начало»

Разыгрывающий сборной США Тайриз Халибертон заявил, что матч за бронзу ЧМ-2023 против Канады станет началом нового принципиального противостояния.

«Они не выигрывали медали с 1930-х годов, поэтому они будут очень агрессивны. Думаю, что наши страны будут ждать встречи друг с другом в ближайшие годы. Так что, похоже, это своего рода начало», – сказал Халибертон.

США выиграли у Канады все семь матчей в рамках чемпионатов мира. Однако их последняя встреча состоялась 37 лет назад.

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