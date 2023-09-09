Джулиан Гэмбл: «США не стоит делать вид, будто они могут прислать на турнир кого угодно и победить»

Теги сборная Германии сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джулиан Гэмбл Баскетбол

Чемпион Италии 2021 года в составе «Виртуса» Джулиан Гэмбл считает, что сборной США следует более ответственно относиться к международным турнирам.

«Уровень баскетбола в мире растет. США и игрокам НБА пора начать относиться к международным турнирам более серьезно. Не стоит делать вид, будто можно прислать на турнир кого угодно и победить», – считает Гэмбл.

В пятницу США проиграли Германии в полуфинале ЧМ-2023 со счетом 111:113.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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3 комментария

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Daff Rogers
Думаю на олимпиаду поедет примерно такой состав:
Леброн, Дюрант, Карри, Батлер, Букер, Тэйтум, Лиллард, Адебайо, Дэвис, Фокс, Эдвардс, Браун
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Alexander92
Ответ Daff Rogers
Думаю на олимпиаду поедет примерно такой состав: Леброн, Дюрант, Карри, Батлер, Букер, Тэйтум, Лиллард, Адебайо, Дэвис, Фокс, Эдвардс, Браун
Извините, но Леброн, Дюрант, Карри будут на ОИ ездить до начала 30-х годов что ли? Лиллард провалил предыдущие ОИ, Тейтума из основного состава выбыл, прости Господи, Зак Лавин. И намного будет сильнее сборная из Букера, Адебайо, Фокса, Эдвардса и Брауна по сравнению с той, что была на этом ЧМ?
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