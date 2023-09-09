Джулиан Гэмбл: «США не стоит делать вид, будто они могут прислать на турнир кого угодно и победить»

Чемпион Италии 2021 года в составе «Виртуса» Джулиан Гэмбл считает, что сборной США следует более ответственно относиться к международным турнирам.

«Уровень баскетбола в мире растет. США и игрокам пора начать относиться к международным турнирам более серьезно. Не стоит делать вид, будто можно прислать на турнир кого угодно и победить», – считает Гэмбл.

В пятницу США проиграли Германии в полуфинале ЧМ-2023 со счетом 111:113.

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