«Хорошая попытка». Бывшие и нынешние игроки НБА отреагировали на поражение США в полуфинале ЧМ-2023

Теги Мэджик Джонсон Шакил О′Нил Turkish Airlines EuroLeague сборная Германии сборная США НБА Патрик Беверли Кайл Уимс Уэйд Болдуин Чемпионат мира по баскетболу 2023 Трэй Янг Энтони Эдвардс Баскетбол

Бывшие и нынешние игроки НБА отреагировали на поражение США от Германии (111:113) в полуфинале ЧМ-2023.

«Хорошая попытка», – саркастически написал защитник «Филадельфии» Патрик Беверли.

«Посмотрел матч и очень разочарован в связи с поражением. Теперь вместо финала мы будем играть за бронзу», – констатировал Мэджик Джонсон.

Шакил О’Нил выложил картинку со статистикой игры и подписью «что и требовалось доказать». Легендарный центровой ранее выражал сомнения в успешном выступлении команды в нынешнем составе.

«Новый день, новая возможность💯», – Трэй Янг, который хотел поехать на ЧМ-2023, но не устроил тренерский штаб США.

«В этом составе на олимпийскую сборную тянет лишь Энтони Эдвардс. Возможно, еще Микэл Бриджес. Всех остальных не будет», – считает выступающий в Европе Кайл Уимс.

«НБА стоит присмотреться к ребятам из Евролиги при формировании состава», – считает игрок «Маккаби» Уэйд Болдуин.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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