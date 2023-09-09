Бывшие и нынешние игроки НБА отреагировали на поражение США от Германии (111:113) в полуфинале ЧМ-2023.

«Хорошая попытка», – саркастически написал защитник «Филадельфии» .

«Посмотрел матч и очень разочарован в связи с поражением. Теперь вместо финала мы будем играть за бронзу», – констатировал .

’Нил выложил картинку со статистикой игры и подписью «что и требовалось доказать». Легендарный центровой ранее выражал сомнения в успешном выступлении команды в нынешнем составе.

«Новый день, новая возможность💯», – Трэй Янг, который хотел поехать на ЧМ-2023, но не устроил тренерский штаб США.

«В этом составе на олимпийскую сборную тянет лишь . Возможно, еще Микэл Бриджес. Всех остальных не будет», – считает выступающий в Европе Кайл Уимс.

« стоит присмотреться к ребятам из Евролиги при формировании состава», – считает игрок «Маккаби» Уэйд Болдуин.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича