Вячеслав Зайцев после победы над «НН»: «Относимся максимально серьезно к каждой игре»

Теги товарищеские матчи УНИКС БК Пари Нижний Новгород Вячеслав Зайцев Баскетбол

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев отметил важность победы над «Нижним Новгородом» в финале Кубка Хайретдинова.

«Понимаем, что это предсезонный турнир. Тем не менее, относимся максимально серьезно к каждой игре. Сегодняшняя победа над «Пари НН» важна еще и потому, что в ближайшем будущем мы встретимся с ними на Кубке Кондрашина и Белова, а также Суперкубке в Москве.

Атмосфера в Нижнем Новгороде отличная. Хочу отметить и поблагодарить казанских болельщиков, которые поддерживали нас здесь», – сказал Зайцев.

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