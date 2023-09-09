Кубок Хайретдинова. Финал. УНИКС выиграл у «Нижнего Новгорода»

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в финале Кубка Хайретдинова.

«Парма» взяла верх над « » в матче за 3-е место.

Кубок Хайретдинова

Нижний Новгород

Матч за 3-е место

Минск – Парма – 73:87 (21:18, 22:21, 13:31, 17:17)

9 сентября. 16.00

Финал



Нижний Новгород – – 59:69 (15:17, 16:20, 18:18, 10:14)

УНИКС: Рейнольдс (17 + 5 подборов + 3 перехвата), Найт (13 + 5 передач + 3 перехвата), Бако (8 + 5 подборов + 3 перехвата), Кулагин (7 + 3 перехвата), Грин (6), Зайцев (6), Стуленков (4).

НН: Кози (15), Воронцевич (14 + 5 подборов), Апич ( 9).

9 сентября. 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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