Дмитрий Кулагин: «Приложу максимум усилий, чтобы УНИКС повторил результат прошлого сезона»

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин заявил, что приложит все усилия, чтобы помочь казанскому клубу завоевать второй подряд титул чемпиона лиги ВТБ.

«Знаю многих ребят в клубе, со многими играл. Но главный аспект — взаимоотношения с тренером. Здесь все хорошо, уютно, рабочая обстановка. Мы все знаем, что делаем и чего хотим.

В прошлом году УНИКС выиграл Единую лигу и сохранил амбиции, чтобы закрепить результат в этом. Полагаю, я стану важной частью коллектива в этом году и приложу максимум усилий, чтобы мы смогли повторить результат», — сказал Кулагин.

Летом 31‑летний Кулагин перешел в УНИКС из «Зенита».

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