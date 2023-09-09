Лука Дончич стал первым игроком за последние 30 лет, который набрал на ЧМ в сумме как минимум 200 очков, 50 подборов и 40 передач

Сборная Словении обыграла команду Италии в матче за 7-е место ЧМ-2023 – 89:85.

Лидер словенцев был близок к трипл-дублу: 29 очков, 10 подборов и 8 передач.

Дончич стал первым игроком за последние 30 лет, который набрал в рамках одного чемпионата мира в сумме как минимум 200 очков (216), 50 подборов (57) и 40 передач (49).

90 штрафных в исполнении игрока « » также лучший результат за последние 30 лет.

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