Лука Дончич стал первым игроком за последние 30 лет, который набрал на ЧМ в сумме как минимум 200 очков, 50 подборов и 40 передач

Теги Даллас сборная Словении Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Сборная Словении обыграла команду Италии в матче за 7-е место ЧМ-2023 – 89:85.

Лидер словенцев Лука Дончич был близок к трипл-дублу: 29 очков, 10 подборов и 8 передач.

Дончич стал первым игроком за последние 30 лет, который набрал в рамках одного чемпионата мира в сумме как минимум 200 очков (216), 50 подборов (57) и 40 передач (49).

90 штрафных в исполнении игрока «Далласа» также лучший результат за последние 30 лет.

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2 комментария

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ПП ПП
Добавьте плиз - количество потерь. И тогда вся эта стата будет выглядеть просто убого.
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osipovdmitry
И больше всех ноет
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