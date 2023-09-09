Лука Дончич отдал передачу между ног Джампаоло Риччи

Теги сборная Италии сборная Словении видео Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Жига Димец Джампаоло Риччи Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич во время матча против Италии отдал результативную передачу между ног Джампаоло Риччи.

Жига Димец разыграл с Дончием пик-н-ролл, получил мяч на входе в трехсекундную зону и исполнил лэй-ап левой рукой.

Словения обыграла Италию (89:85) в матче за 7-е место на чемпионате мира-2023. Дончич отметился 29 очками, 10 подборами, 8 передачами и 3 перехватами.

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