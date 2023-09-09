Лука Дончич отдал передачу между ног Джампаоло Риччи

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич во время матча против Италии отдал результативную передачу между ног .

Жига Димец разыграл с Дончием пик-н-ролл, получил мяч на входе в трехсекундную зону и исполнил лэй-ап левой рукой.

Словения обыграла Италию (89:85) в матче за 7-е место на чемпионате мира-2023. Дончич отметился 29 очками, 10 подборами, 8 передачами и 3 перехватами.

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