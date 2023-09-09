Деннис Шредер: «Пытаюсь прославить свою страну»

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер надеется, что после финала чемпионата мира-2023 популярность баскетбола в его стране станет выше.

«Я надеюсь, что баскетбол в Германии станет немного привлекательнее и привлечет больше внимания. Я играю за сборную уже 10 лет, и за это время проделана большая работа. И я рад, что принимаю в этом участие. Я пытаюсь прославить свою страну.

Именно поэтому я играю за сборную. Я стараюсь помогать другим, таким же молодым парням, каким был я 15 лет назад. Я хочу, чтобы они могли заботиться о своих семьях и играть на больших турнирах», – сказал Шредер.

Завтра Германия сразится с Сербией в финале ЧМ-2023.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича