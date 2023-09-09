Деннис Шредер: «Пытаюсь прославить свою страну»

Теги сборная Германии Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер надеется, что после финала чемпионата мира-2023 популярность баскетбола в его стране станет выше.

«Я надеюсь, что баскетбол в Германии станет немного привлекательнее и привлечет больше внимания. Я играю за сборную уже 10 лет, и за это время проделана большая работа. И я рад, что принимаю в этом участие. Я пытаюсь прославить свою страну.

Именно поэтому я играю за сборную. Я стараюсь помогать другим, таким же молодым парням, каким был я 15 лет назад. Я хочу, чтобы они могли заботиться о своих семьях и играть на больших турнирах», – сказал Шредер.

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1 комментарий

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У Шредера есть характер, заслуживает уважения! Коллеги по цеху, которым пророчили легкое золото уже отыграны и вернутся дальше зарабатывать свои десятки миллионов в лиге без защиты и оберегами для звезд! Деннис просто - 🔨
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+3
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