Дмитрий Шакулин: «Четко понимаю, что в финале ЧМ сыграют Канада и США»

Экс-тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин считает, что команде Германии не удастся остановить сборную США в полуфинале ЧМ-2023.

«Четко понимаю, что в финале сыграют Канада и США. Но на какой минуте они обеспечат себе там место – вот в чем вопрос. Думаю, что сербы могут продержаться вплоть до заключительной четверти. Немцы, скорее всего, сдадутся пораньше. Они слишком много сил потратили в матче с Латвией. Американцы же меняются пятерками, как в хоккее. В последних двух матчах они будут рвать и метать. Посмотрите на того же Банкеро. Такое ощущение, что ему просто мала форма. И у таких накачанных парней виртуозный дриблинг и умение отдать тонкую передачу. Это топ-уровень. Я не видел, как американцы проиграли Литве, но смотрел матч с Италией, где они просто растоптали соперника. Этот матч показал, насколько велика разница в физике и психологии между и .

Вылет Словении? Все закономерно. Канадцы сдваивались на Дончиче, а он пытался доставить мяч в угол своим снайперам. Но бросок пошел только у Препелича. Если бы был еще и Горан Драгич, то словенцы могли бы зацепиться. Без него же не нашлось еще одного лидера. Поэтому Дончич занервничал и получил удаление. Тогда исход встречи был решен», – заявил Шакулин.

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