«Локомотив-Кубань» провел медиа-день
Игроки «Локомотива-Кубань» в пятницу прошли процедуру ежегодного предсезонного фотографирования – медиа-день.
В мероприятии не приняли участие главный тренер «Локо» Александер Секулич и капитан Дмитрий Узинский. Первый находится в Японии, где в субботу выведет сборную Словению на ее первый матч в рамках чемпионата мира-2023, а капитан кубанцев простыл.
Остальные игроки «Локо» были в строю, включая новобранца Джордана Моргана, который прибыл в Краснодар ночью после долгого перелета.
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Фото: «Локомотив-Кубань»
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