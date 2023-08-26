«Локомотив-Кубань» провел медиа-день

Теги Локомотив-Кубань фото Единая лига ВТБ Александер Секулич Дмитрий Узинский Джордан Морган Баскетбол

Игроки «Локомотива-Кубань» в пятницу прошли процедуру ежегодного предсезонного фотографирования – медиа-день.

В мероприятии не приняли участие главный тренер «Локо» Александер Секулич и капитан Дмитрий Узинский. Первый находится в Японии, где в субботу выведет сборную Словению на ее первый матч в рамках чемпионата мира-2023, а капитан кубанцев простыл.

Остальные игроки «Локо» были в строю, включая новобранца Джордана Моргана, который прибыл в Краснодар ночью после долгого перелета.

«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА

Фото: «Локомотив-Кубань»

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