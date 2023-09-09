Сергей Елевич: «В финале ЧМ я за сербов. У них самая организованная команда на турнире»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о полуфинальной стадии ЧМ-2023 и попытался сделать прогноз на финал между Сербией и Германией.

«Мне очень понравился полуфинальный матч между командами Германии и США. От немецкой сборной, честно говоря, таких успехов не ожидал. Они так вдохновенно играли. Огромное удовольствие от этого матча получил. Самое интересное, что американцы рассчитывали их просто перебегать, но не вышло. Потому что все‑таки у сборной Германии тоже достаточно игроков из НБА. В общем, баскетболисты немецкой команды держали руку на пульсе и не давали возможности сопернику переломить ход игры, хотя и были такие предпосылки. Думаю, что сборная Германии выиграла заслуженно.

Матч между сборными Сербии и Канады? Канадцы неплохо выглядели, но у сербов более организованная команда.

Фаворит финала? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я бы не сказал твердо, что кто‑то из двух соперников с высокой долей вероятности победит. Опять же, Германия симпатично играет на этом чемпионате. Хотя я и за сербов. Считаю, что на чемпионате мира у них самая организованная команда», - сказал Елевич.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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