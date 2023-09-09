Дирк Новицки о победе Германии над США: «Даааа»

Бывший игрок и сборной Германии Дирк Новицки отреагировал на победу национальной команды над США в полуфинале ЧМ-2023.

«Даааа, сборная Германии», – написал Новицки в социальных сетях.

Немцы победили со счетом 113:111. Никто ранее не набирал столько очков в матчах с американской сборной, составленной из игроков НБА.

В финале ЧМ Германия сыграет с Сербией.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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