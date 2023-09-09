Дирк Новицки о победе Германии над США: «Даааа»

Теги Дирк Новицки сборная Германии сборная США сборная Сербии НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший игрок НБА и сборной Германии Дирк Новицки отреагировал на победу национальной команды над США в полуфинале ЧМ-2023.

«Даааа, сборная Германии», – написал Новицки в социальных сетях.

Немцы победили со счетом 113:111. Никто ранее не набирал столько очков в матчах с американской сборной, составленной из игроков НБА.

В финале ЧМ Германия сыграет с Сербией.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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4 комментария

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Семён Жуйло
Наверное очень жалел, что его там не было.
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Tony.B.
Ответ Семён Жуйло
Наверное очень жалел, что его там не было.
Он присутствовал!
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tony.B.
Ответ Семён Жуйло
Наверное очень жалел, что его там не было.
Он присутствовал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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