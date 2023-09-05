Андре Игудала: «Остин Ривз намного лучше, чем все думали. Я его большой поклонник»

Теги Лейкерс Андре Игудала сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала поделился своим мнением о форварде «Лейкерс» и сборной США Остине Ривзе.

«Он – тот самый? Он – Остин Ривз. Мне очень нравится Остин. Мы тут немного узнали друг друга, познакомились поближе.

Он намного лучше, чем все думали. Он баскетболист, настоящий баскетболист, именно поэтому я его большой поклонник… Неважно, в какой команде он играет, он поможет вам победить», – заявил Игудала.

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1 комментарий

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Владимир Катасонов
Пиар компания Остина Ривза продолжает работать в штатном режиме )
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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