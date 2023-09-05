Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала поделился своим мнением о форварде « » и сборной США Остине Ривзе.

«Он – тот самый? Он – Остин Ривз. Мне очень нравится Остин. Мы тут немного узнали друг друга, познакомились поближе.

Он намного лучше, чем все думали. Он баскетболист, настоящий баскетболист, именно поэтому я его большой поклонник… Неважно, в какой команде он играет, он поможет вам победить», – заявил Игудала.

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