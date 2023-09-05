Андре Игудала: «Остин Ривз намного лучше, чем все думали. Я его большой поклонник»
Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала поделился своим мнением о форварде «Лейкерс» и сборной США Остине Ривзе.
«Он – тот самый? Он – Остин Ривз. Мне очень нравится Остин. Мы тут немного узнали друг друга, познакомились поближе.
Он намного лучше, чем все думали. Он баскетболист, настоящий баскетболист, именно поэтому я его большой поклонник… Неважно, в какой команде он играет, он поможет вам победить», – заявил Игудала.
Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге
Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание
1 комментарий