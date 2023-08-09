«Без понятия, сам узнаю все из СМИ». Семен Антонов не знает, где продолжит карьеру Алексей Швед

Форвард ЦСКА Семен Антонов в интервью «Матч ТВ» заявил, что ему неизвестно о будущем бывшего одноклубника .

— Почему стали посещать матчи футбольного клуба?

— Они наши коллеги. Решили их поддержать. Мы с сыном решили сходить на игру прошлого сезона, когда они играли здесь с «Ростовом», сходили на дерби, которое было в субботу, и вот сегодня на игру. Приучаем будущее поколение.

— А есть кто‑то конкретный, за кем следите из игроков футбольного клуба?

— Мы всем сердцем за Игоря Акинфеева.

— Какие у вас отношения с Алексеем Шведом, и как у него дела после ухода из ЦСКА?

— У него все отлично, отношения с ним хорошие.

— Знаете ли, где может продолжить карьеру Алексей?

— Без понятия. Я сам узнаю все из СМИ.

По информации СМИ, Швед ведет переговоры с китайским клубом «Шаньдун».

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?