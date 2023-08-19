Семен Антонов: «Очень рад, что вернулся. Отдельное спасибо Александару Алексичу и Павлу Герасимову за помощь в восстановлении»

Форвард ЦСКА Семен Антонов, который вернулся в строй после серьезной травмы, поделился ощущениями от первой предсезонной тренировки и поблагодарил Александара Алексича и Павла Герасимова за помощь в восстановлении.

«Очень рад, что вернулся. Сегодня была первая тренировка с контактом. Понятно, что еще есть какие-то больше психологические моменты и страшно сделать первый шаг, но по всем показателям, по ощущению и, самое главное, по настроению я в порядке. Соскучился по ребятам, и для меня теперь каждая тренировка ценится вдвойне.

Хочется отдельно поблагодарить Александара Алексича, который работал со мной в том году, на протяжении шести месяцев буквально залезал мне под кожу, помогал реабилитироваться.

Большое спасибо Павлу Герасимову, который провел со мной все лето. Не с семьей проводил время, а тренировал меня, чтобы я был в хорошей форме. Спасибо всему медицинскому штабу, клубу, партнерам по команде и, конечно, семье, которая была рядом в непростой для меня момент», – сказал Антонов.

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Фото: официальный сайт ЦСКА.