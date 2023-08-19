ЦСКА вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе в Крылатском

Теги ЦСКА Олег Бартунов фото Семен Антонов Единая лига ВТБ Павел Захаров Иван Зайцев Олег Акрамов Баскетбол

Московский ЦСКА вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе в Крылатском.

Баскетболисты красно-синих уже занимались в «Баскет Холле Москва» по индивидуальной программе с начала месяца под руководством тренера Олега Бартунова, тренера по физподготовке Павла Герасимова и скаута Сергея Ткаченко. На этой неделе в расположение клуба прибыли остальные игроки и представители штаба, предсезонная подготовка началась в официальном режиме.

Отмечается, что игроки вернулись после отпуска в хорошей форме и без лишнего веса. Восстановившийся после серьезный травмы форвард Семен Антонов готов к работе.

В пятницу утром армейцы начали с индивидуальной работы по группам, а вечером состоялась полноценная баскетбольная тренировка.

С основой на данный момент работают четверо «дублеров», которых привычно привлекают на подготовительный сбор (Олег Акрамов, Павел Захаров, Иван Зайцев и Кирилл Петухов).

В режиме интенсивных тренировок команда будет работать до среды, когда всех ждет выходной, а 25 и 27 августа проведет первые контрольные матчи без зрителей с «Пармой» на главной площадке «Баскет Холла».

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Фото: ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий