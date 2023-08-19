Московский ЦСКА вышел из отпуска и провел первую тренировку на базе в Крылатском.

Баскетболисты красно-синих уже занимались в «Баскет Холле Москва» по индивидуальной программе с начала месяца под руководством тренера Олега Бартунова, тренера по физподготовке Павла Герасимова и скаута Сергея Ткаченко. На этой неделе в расположение клуба прибыли остальные игроки и представители штаба, предсезонная подготовка началась в официальном режиме.

Отмечается, что игроки вернулись после отпуска в хорошей форме и без лишнего веса. Восстановившийся после серьезный травмы форвард готов к работе.

В пятницу утром армейцы начали с индивидуальной работы по группам, а вечером состоялась полноценная баскетбольная тренировка.

С основой на данный момент работают четверо «дублеров», которых привычно привлекают на подготовительный сбор (Олег Акрамов, Павел Захаров, Иван Зайцев и Кирилл Петухов).

В режиме интенсивных тренировок команда будет работать до среды, когда всех ждет выходной, а 25 и 27 августа проведет первые контрольные матчи без зрителей с «Пармой» на главной площадке «Баскет Холла».

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Фото: ЦСКА