Богдан Богданович установил рекорд по количеству точных трехочковых в матчах чемпионатов мира

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович в матче против Канады (95:86) обновил несколько рекордов чемпионатов мира, сообщает официальный сайт ФИБА.

Серб набрал 23 очка при 8 из 12 с игры, также записав в свой актив 4 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.

Богданович вошел в историю, став игроком с наибольшим количеством точных трехочковых (70) в матчах чемпионатов мира за последние 30 лет.

Сегодня Богданович провел 11-й матч с 20 и более очками, что ставит его на третье место в 21 веке после (16) и (12).

Кроме того, Богданович совершал точный 3-очковый в 24 матчах кряду, тем самым обойдя Кирка Пенни и установив новый рекорд.

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