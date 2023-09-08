Богдан Богданович установил рекорд по количеству точных трехочковых в матчах чемпионатов мира
Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович в матче против Канады (95:86) обновил несколько рекордов чемпионатов мира, сообщает официальный сайт ФИБА.
Серб набрал 23 очка при 8 из 12 с игры, также записав в свой актив 4 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.
Богданович вошел в историю, став игроком с наибольшим количеством точных трехочковых (70) в матчах чемпионатов мира за последние 30 лет.
Сегодня Богданович провел 11-й матч с 20 и более очками, что ставит его на третье место в 21 веке после Луиса Сколы (16) и Дирка Новицки (12).
Кроме того, Богданович совершал точный 3-очковый в 24 матчах кряду, тем самым обойдя Кирка Пенни и установив новый рекорд.
«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира
1 комментарий