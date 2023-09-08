Богдан Богданович: «В финале чемпионата мира хотелось бы сыграть с США»

Теги сборная Германии сборная США сборная Сербии сборная Канады Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Защитник сборной Сербии Богдан Богданович признался, что хотел бы оспорить титул чемпионов мира в решающей игре против команды США.

В полуфинале сербы справились с Канадой (95:86). Американцам предстоит встреча с Германией.

«В финале чемпионата мира хотелось бы сыграть с США. У нас должок перед ними, мы пару раз проигрывали им.

В финале нужно будет сыграть еще лучше, нам пока нечего праздновать. Я понимаю, что где-то есть эйфория, но это не должно отвлекать нас. Впереди финал. Мы хотим взять трофей», – заявил Богданович.

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4 комментария

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Maturmalai
Ответ Потолковый Лампонюх™
Жаль Джокера нет. Так бы были шансы обыграть США.
В принципе и сейчас есть. По именам Канада была не сильно хуже, чем США.
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Потолковый Лампонюх™
Жаль Джокера нет. Так бы были шансы обыграть США.
+1
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Артём Голобородько
Мощно залетели в финал. И как-то неожиданно чисто для меня. Но тем и приятнее. В финале за Сербию буду 🔥
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Медведь (тот самый)
Ответ Maturmalai
В принципе и сейчас есть. По именам Канада была не сильно хуже, чем США.
ну у америкосов более ровная скамейка, ротация шире
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