Богдан Богданович: «В финале чемпионата мира хотелось бы сыграть с США»
Защитник сборной Сербии Богдан Богданович признался, что хотел бы оспорить титул чемпионов мира в решающей игре против команды США.
В полуфинале сербы справились с Канадой (95:86). Американцам предстоит встреча с Германией.
«В финале чемпионата мира хотелось бы сыграть с США. У нас должок перед ними, мы пару раз проигрывали им.
В финале нужно будет сыграть еще лучше, нам пока нечего праздновать. Я понимаю, что где-то есть эйфория, но это не должно отвлекать нас. Впереди финал. Мы хотим взять трофей», – заявил Богданович.
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