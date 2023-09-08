Богдан Богданович набрал 23 очка при 8 из 12 с игры в победном полуфинале ЧМ-2023 с Канадой

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Сборная Сербии справилась с командой Канады (95:86) в полуфинале ЧМ-2023.

Защитник сербов Богдан Богданович набрал 23 очка при 8 из 12 с игры.

В активе игрока «Атланты» за 29 минут на площадке также 4 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.

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3 комментария

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Marchelius
Как же хорош этот парень в майке сборной 🇷🇸👏🏼
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Da prozecutor
Пока на MVP идет, посмотрим результат финала
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rembrandao
Если не провалит финал или Эдвардс не выдаст два безумных перформанса подряд, то Богданыч MVP чемпионата однозначно.
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