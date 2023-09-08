Келли Олиник в падении накрыл бросок Богдана Богдановича
Бигмен сборной Канады Келли Олиник стал автором эффектного блок-шота в полуфинальном матче ЧМ-2023 против Сербии (86:95).
Олиник в падении накрыл бросок лидера сербской команды Богдана Богдановича.
На счету Олиника 9 очков, 3 подбора, 4 передачи и 1 блок-шот.
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