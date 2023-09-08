Келли Олиник в падении накрыл бросок Богдана Богдановича

Теги сборная Сербии видео сборная Канады Келли Олиник Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бигмен сборной Канады Келли Олиник стал автором эффектного блок-шота в полуфинальном матче ЧМ-2023 против Сербии (86:95).

Олиник в падении накрыл бросок лидера сербской команды Богдана Богдановича.

На счету Олиника 9 очков, 3 подбора, 4 передачи и 1 блок-шот.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий