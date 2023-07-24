«Портленд» продолжает проявлять интерес к Эди Таварешу

« » продолжает проявлять интерес к центровому «Реала» (31 год, 221 см), пишет обозреватель «Блэйзерс» Шой Хайкин.

Бигмэн готов уехать за океан, однако, отмечает Хайкин, сумма выкупа его контракта является серьезным препятствием.

Как писал BasketNews, байаут за переход Тавареша в команду превышает 6 миллионов евро.

MVP последнего «Финала четырех» получает 2 миллиона евро в год и является самым высокооплачиваемым игроком « » (9-е место в Евролиге).

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