«Портленд» продолжает проявлять интерес к Эди Таварешу

Теги возможные переходы Портленд Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА чемпионат Испании Эди Тавареш Баскетбол

«Портленд» продолжает проявлять интерес к центровому «Реала» Эди Таварешу (31 год, 221 см), пишет обозреватель «Блэйзерс» Шой Хайкин.

Бигмэн готов уехать за океан, однако, отмечает Хайкин, сумма выкупа его контракта является серьезным препятствием.

Как писал BasketNews, байаут за переход Тавареша в команду НБА превышает 6 миллионов евро.

MVP последнего «Финала четырех» Евролиги получает 2 миллиона евро в год и является самым высокооплачиваемым игроком «Реала» (9-е место в Евролиге).

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий