Дмитрий Шакулин: «Канада поразила меня по содержанию игры на ЧМ. Блатт отлично передает им свои знания»

Теги Дмитрий Шакулин Дэвид Блатт сборная Сербии Светислав Пешич сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин оценил расклад сил в полуфинальной паре ЧМ-2023 Канада – Сербия.

«Если брать содержание игры, то больше всего на этом ЧМ меня поражает Канада. Их игра – это симбиоз американского баскетбола (атлетизм) с европейским (быстрое движение мяча). Спейсинг (растягивание обороны) просто на выдающемся уровне. Поэтому они получают много свободных бросков, а за счет мощи делают огромное количество подборов. Плюс я бы отметил, как они защищаются. Очень плотно, по-европейски. И мне кажется, что это заслуга Дэвида Блатта, который находится с командой в качестве консультанта. Да, Дэвид не в лучшей физической форме из-за тяжелой болезни, но все знания остались при нем. Он их отлично передает. Это видно по нюансам.

Но сербы дадут им бой. Тоже большой плюс, что на ЧМ у них поехала молодая команда. Многие ребята не получали серьезных травм, не боятся идти в контакт. А авторитетный, в каких-то моментах даже тренер-диктатор Пешич не дает им спуску. Видно, что у сербов порционное питание, калории рассчитаны на завтрак, обед и ужин. Никакого шведского стола. Посмотрите, как выглядит Богданович. Идеальный вес и еще минус два килограмма. То же самое и у других ребят. А за счет этого все основные элементы активируются на максимум, включая скорость и прыгучесть. В нападении у них много опций. Милутинов хорош под кольцом, другой центровой – Петрушев – выходит в четвертой четверти с Литвой и бросает три трехочковых подряд. Никола Йович может вырасти в нового Тони Кукоча. Очень много талантов», – считает Шакулин.

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1 комментарий

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Maturmalai
Интересно, а почему быстрое движение мяча он считает "европейским" стилем? Ведь на этом же принципе построена так называемая Принстонская атака, так играли чемпионские Ники в 1970х, также треугольная атака Джексона-Винтерса уже из 1990-2000х? Да и в 1980х команды НБА прекрасно играли в пас. Куда это делось в Америке и когда?
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