Дмитрий Шакулин: «Канада поразила меня по содержанию игры на ЧМ. Блатт отлично передает им свои знания»

Бывший тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин оценил расклад сил в полуфинальной паре ЧМ-2023 Канада – Сербия.

«Если брать содержание игры, то больше всего на этом ЧМ меня поражает Канада. Их игра – это симбиоз американского баскетбола (атлетизм) с европейским (быстрое движение мяча). Спейсинг (растягивание обороны) просто на выдающемся уровне. Поэтому они получают много свободных бросков, а за счет мощи делают огромное количество подборов. Плюс я бы отметил, как они защищаются. Очень плотно, по-европейски. И мне кажется, что это заслуга , который находится с командой в качестве консультанта. Да, Дэвид не в лучшей физической форме из-за тяжелой болезни, но все знания остались при нем. Он их отлично передает. Это видно по нюансам.

Но сербы дадут им бой. Тоже большой плюс, что на ЧМ у них поехала молодая команда. Многие ребята не получали серьезных травм, не боятся идти в контакт. А авторитетный, в каких-то моментах даже тренер-диктатор Пешич не дает им спуску. Видно, что у сербов порционное питание, калории рассчитаны на завтрак, обед и ужин. Никакого шведского стола. Посмотрите, как выглядит Богданович. Идеальный вес и еще минус два килограмма. То же самое и у других ребят. А за счет этого все основные элементы активируются на максимум, включая скорость и прыгучесть. В нападении у них много опций. Милутинов хорош под кольцом, другой центровой – Петрушев – выходит в четвертой четверти с Литвой и бросает три трехочковых подряд. Никола Йович может вырасти в нового Тони Кукоча. Очень много талантов», – считает Шакулин.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира