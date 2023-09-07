Светислав Пешич: «Мы будем играть против лучшей команды на чемпионате мира. Канадцы адаптировались к правилам ФИБА лучше, чем американцы»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич в преддверии полуфинальной встречи с Канадой воспользовался возможностью по достоинству оценить уровень соперника, отметив, что канадцы адаптировались к баскетболу ФИБА лучше, чем американцы.

«На мой взгляд, мы будем играть против лучшей команды на чемпионате мира. Германия – единственная сборная, которая вышла в полуфинал без поражений, но она показала то, чего мы все ожидали.

Канада – это полный комплект, если смотреть на защиту и манеру игры. У них европейский тренер, и его влияние хорошо видно. Они играют не так, как США, они немного больше адаптировались к правилам ФИБА. Лучше, чем американцы.

Мы знаем, что Канада – фантастическая команда, которая играет в «смолбол». Они начинают с двумя «большими», но после этого играют маленькой пятеркой, с четырьмя игроками на дуге и одним в краске.

Это то, что они делают очень хорошо. Это баскетбол НБА. В этом нет ничего нового, но будет важно организовать себя, распределить роли, кто против кого будет обороняться. Самое главное – это остановить их атаку в быстром отрыве, где они великолепны. Все они отличные игроки с отличными показателями в своих командах НБА. Все они хороши и в защите, и в нападении», – сказал Пешич.

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