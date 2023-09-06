Кристиан Вуд и «Лейкерс» договорились о подписании 2-летнего контракта
Тяжелый форвард Кристиан Вуд (27 лет, 208 см) и «Лейкерс» договорились о подписании 2-летнего контракта на 5,7 миллиона долларов.
На второй год распространяется опция игрока.
Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.
«Лейкерс» станут восьмой командой НБА в карьере Вуда. «Мэверикс» минувшим летом решили не продлевать контракт с «большим».
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Так что все его пафосные речи - это так. Будет как в прошлые годы Хатимура и Томас Брайянт дырки периодически в составе затыкать
Кто-нибудь из знающих, просветите пожалуйста, что не так с этим товарищем? Он и правда настолько донный в обороне?
Крутейшее межсезонье для Лейкерс.