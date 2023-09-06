Кристиан Вуд и «Лейкерс» договорились о подписании 2-летнего контракта

Теги переходы Даллас Лейкерс НБА Кристиан Вуд Баскетбол

Тяжелый форвард Кристиан Вуд (27 лет, 208 см) и «Лейкерс» договорились о подписании 2-летнего контракта на 5,7 миллиона долларов.

На второй год распространяется опция игрока.

Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру. 

«Лейкерс» станут восьмой командой НБА в карьере Вуда. «Мэверикс» минувшим летом решили не продлевать контракт с «большим».

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28 комментариев

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Starkom
Парень оказался никому не нужен и согласился на минималку от безысходности. А комменты о гениальности Пелинки :)
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Champ19ons
За такие копейки, гениальная сделка ЛАЛ
+36
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Sanan1908
ЛАЛ конечно собрали крутую команду, посмотрим на деле как выйдет.
+25
-4
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diego22
Ответ Maturmalai
Странно, стата почти как у звезды, сумма контракта по меркам НБА смехотворная, Далласам очень не хватает здоровяков, и они его отпускают. Нюёркам позарез нужен качественный сменщик для Рандля, а они его не подписываеют. Кто-нибудь из знающих, просветите пожалуйста, что не так с этим товарищем? Он и правда настолько донный в обороне?
Именно так, а в нападении, чтобы быть не минусовым, ему нужно много мяча. Типичная недозвезда без защиты. Сейчас больше минималки такие не получают, что межсезонье и доказало.
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Epicman
Ответ armageddon123456
Так минималку ему могли дать ещё 29 клубов лиги, но выбрал то он ЛАЛ
хаха)) а там прям очередь была?))
+17
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Dmitry Trepov
Неплохо
+14
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Starkom
Ответ armageddon123456
Так минималку ему могли дать ещё 29 клубов лиги, но выбрал то он ЛАЛ
Сентябрь на дворе вообще-то. Какие 29 клубов?
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Ёпрст
во время летит, только что был перспективным новичком, и вот уже восьмая (!) команда и за минималку...
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ГРУПА ЗИСК
Ответ armageddon123456
Так минималку ему могли дать ещё 29 клубов лиги, но выбрал то он ЛАЛ
он ничего не выбирал. Большинство клубов уже занимаются отчислением и сокращением до 15 человек имеющегося ростера. Тут вопрос не в минималке. Без мяча он не просто бесполезен, а минусовый. В защите дыра. В нападении не так уж много команд, которые хотели бы ему отдать мяч вместо имеющихся боллхэндлеров.
Так что все его пафосные речи - это так. Будет как в прошлые годы Хатимура и Томас Брайянт дырки периодически в составе затыкать
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Vatinho
Тот самый случай, когда нельзя вестись на статистику игрока. О его негативном влиянии на команду в Далласе рассказали все кому не лень. Поэтому при своем сильном атакующем арсенале, практически никто в лиги не был готов его подписать. Это прям радиоактивный элемент в раздевалке.
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Вадим Ахтямов
Ответ diego22
Именно так, а в нападении, чтобы быть не минусовым, ему нужно много мяча. Типичная недозвезда без защиты. Сейчас больше минималки такие не получают, что межсезонье и доказало.
там вроде ещё проблема что у Вуда токсичный характер и он плохо влияет на раздевалку
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Daishi
Ответ Epicman
хаха)) а там прям очередь была?))
Была очередь! Из целых 2 команд!)) Хит и Лал. Но Майами скованы погоней за Лиллардом, думаю, от них никаких крупных движений можно не ждать пока не будет ясности с их основной добычей. :)
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Nikolay
Ответ Stephan Carrypenko
По деньгам да, но в контексте потенциала чемпионства , медийности, бизнеса , обзавестись связями очень хороший вариант + не забывай, что возможность тренироваться с одним из лучших баскетболистов поколения
Ну это когда денег дохера уже игрок или разница несколько лямов, но всё ещё много лямов. А тут просто мало лямов.
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Maturmalai
Странно, стата почти как у звезды, сумма контракта по меркам НБА смехотворная, Далласам очень не хватает здоровяков, и они его отпускают. Нюёркам позарез нужен качественный сменщик для Рандля, а они его не подписываеют.
Кто-нибудь из знающих, просветите пожалуйста, что не так с этим товарищем? Он и правда настолько донный в обороне?
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Nikolay
Это провал для Вуда
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armageddon123456
Ответ Starkom
Парень оказался никому не нужен и согласился на минималку от безысходности. А комменты о гениальности Пелинки :)
Так минималку ему могли дать ещё 29 клубов лиги, но выбрал то он ЛАЛ
+11
-10
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Kirill Proskurin
Ответ Stephan Carrypenko
По деньгам да, но в контексте потенциала чемпионства , медийности, бизнеса , обзавестись связями очень хороший вариант + не забывай, что возможность тренироваться с одним из лучших баскетболистов поколения
У любого баскетболиста в НБА есть возможность тренироваться с «одним из лучших баскетболистов поколения», для этого не надо с ЛеБроном в одной команде играть. В межсезонье все и так в тренировочных лагерях друг у друга сидят. Это обычная практика. А вот по сезону, насколько я знаю, команды почти не тренируются, есть только предсезонка (ну как сборы).
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Roman Boroveev
Ответ Ёпрст
во время летит, только что был перспективным новичком, и вот уже восьмая (!) команда и за минималку...
подумал сначала исключение, 5 в год, а это на два. Никто не дал исключение, прикол.
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sanya_xl
Чел явно мало кому нужен, если сидел без контракта до осени. Может подойдет команде, немного прогресснет и со скамейки будет приносить пользу
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Epicman
последний штрих к суповому набору лал))
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Друг Джордана
Осталось посмотреть, как они сыграются. По идее, ресурсы хорошие, но что будет на практике…
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Azat LA
Пелинка оправдан!
Крутейшее межсезонье для Лейкерс.
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