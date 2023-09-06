Тяжелый форвард (27 лет, 208 см) и «Лейкерс» договорились о подписании 2-летнего контракта на 5,7 миллиона долларов.

На второй год распространяется опция игрока.

Вуд провел минувший сезон за « », набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

« » станут восьмой командой в карьере Вуда. «Мэверикс» минувшим летом решили не продлевать контракт с «большим».

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