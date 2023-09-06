Форвард Кристиан Вуд отреагировал на переход в «Лейкерс».

«Всегда мечтал играть за «Лейкерс» 💜💛», – написал 27-летний баскетболист в социальных сетях.

Вуд и «Лейкерс» договорились о подписании 2-летнего контракта на 5,7 миллиона долларов.

« » станут восьмой командой в карьере Вуда. «Мэверикс» минувшим летом решили не продлевать контракт с «большим».

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