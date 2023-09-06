Кристиан Вуд: «Всегда мечтал играть за «Лейкерс»
Форвард Кристиан Вуд отреагировал на переход в «Лейкерс».
«Всегда мечтал играть за «Лейкерс» 💜💛», – написал 27-летний баскетболист в социальных сетях.
Вуд и «Лейкерс» договорились о подписании 2-летнего контракта на 5,7 миллиона долларов.
«Лейкерс» станут восьмой командой НБА в карьере Вуда. «Мэверикс» минувшим летом решили не продлевать контракт с «большим».
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