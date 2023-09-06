Кристиан Вуд: «Всегда мечтал играть за «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА соцсети Кристиан Вуд Баскетбол

Форвард Кристиан Вуд отреагировал на переход в «Лейкерс».

«Всегда мечтал играть за «Лейкерс» 💜💛», – написал 27-летний баскетболист в социальных сетях.

Вуд и «Лейкерс» договорились о подписании 2-летнего контракта на 5,7 миллиона долларов.

«Лейкерс» станут восьмой командой НБА в карьере Вуда. «Мэверикс» минувшим летом решили не продлевать контракт с «большим».

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3 комментария

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armageddon123456
С детства за "Лестер". Тьфу ты, за "Лейкерс"
+8
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Lumex
Леброн, Дэвис, Вуд, Хачимура, Вандербилд - очень высокий состав на 3 и 4 у ЛАЛ получается.
+4
0
+4
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scorp19
Куда переходишь - там и "всегда мечтал" играть и с детства болел.
+2
0
+2
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