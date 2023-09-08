Сергей Кущенко о матче баскетболистов и медиков на Суперкубке: «Уникальная игра»

Теги Сергей Кущенко чемпионат России жен суперлига Россия Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о запланированном в рамках Суперкубка товарищеском матче между баскетболистами и медиками.

«Предстоящий матч действительно является уникальным. Знаменитые баскетболисты и чемпионы выйдут на паркет «ВТБ-Арены» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, чтобы показать, насколько важен процесс восстановления после сложных травм на позвоночнике в профессиональном спорте и конкретно в баскетболе. Могу сказать, что испытал это на своем опыте и был поражен знаменитым fast-track доктора Дзукаева и всей его «спортивной команды».

Благодаря мировому уровню работы медиков спинального центра действующие спортсмены-участники матча реабилитировались в кратчайшие сроки и смогли продолжить свою профессиональную карьеру», – сказал Кущенко.

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