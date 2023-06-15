Сергей Кущенко: «Ведем переговоры с сербскими и турецкими командами об участии в Суперкубке Лиги ВТБ»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что руководство лиги ведет переговоры с сербскими и турецкими клубами об участии в Суперкубке.

«Совместно с Москомспортом пытаемся немного изменить формат Суперкубка и сделать так, чтобы участвовали шесть российских и два иностранных клуба. Ведем переговоры с сербскими командами – одна из них предварительно подтвердилась – и с турецкими клубами.

В ближайшую неделю – десять дней должна наступить ясность», – сказал Кущенко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Вместо его выбора показывали рекламу буррито, а сам он проспал драфт – так Никола Йокич стал главной кражей в истории НБА