Сергей Кущенко: «Ведем переговоры с сербскими и турецкими командами об участии в Суперкубке Лиги ВТБ»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что руководство лиги ведет переговоры с сербскими и турецкими клубами об участии в Суперкубке.

«Совместно с Москомспортом пытаемся немного изменить формат Суперкубка и сделать так, чтобы участвовали шесть российских и два иностранных клуба. Ведем переговоры с сербскими командами – одна из них предварительно подтвердилась – и с турецкими клубами.

В ближайшую неделю – десять дней должна наступить ясность», – сказал Кущенко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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