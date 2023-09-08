Во время Суперкубка Лиги ВТБ состоится матч между профессиональными баскетболистами и врачами

Товарищеский матч между врачами Департамента здравоохранения Москвы и российскими профессиональными баскетболистами пройдет в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В команде баскетболистов выступят представители Единой лиги ВТБ, Суперлиги и женской Премьер-лиги.

Встреча состоится 21 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени на «ВТБ-Арене». Команды выведут на паркет олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов и заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский.

В составе профессионалов сыграют спортсмены, которые были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре 67-й больницы и успешно восстановились благодаря методике стабилизации позвоночника, разработанной коллективом московских врачей под руководством Дмитрия Дзукаева. Среди них («Нижний Новгород»), («Нижний Новгород»), («Нижний Новгород»), Александр Мальцев («Химки»), («Астана»), Вероника Павлюченко («Ника»), (бывший игрок УНИКСа).

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