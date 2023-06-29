РФБ утвердила составы участников турниров на следующий сезон

В среду, 28 июня, на заседании исполкома были утверждены составы участников турниров в сезоне-2023/24.

В мужском чемпионате России выступят 35 команд:

лига (12): УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), МБА (Москва), «ПАРМА» (Пермский край), «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярский край), «Самара» (Самара), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва).

Суперлига (16): «Химки» (Московская область), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Динамо» (Владивосток), «Новосибирск» (Новосибирск), «Иркут» (Иркутск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Университет-Югра»* (Сургут), «Зенит»-2 (Санкт-Петербург), ЦСКА-2 (Москва), «Купол-Родники»* (Ижевск), «Барнаул» (Алтайский край), «Русичи» (Курск), СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинская область), МБА-фарм (Москва).

Высшая лига (7): «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Металлург» (Магнитогорск), «Динамо» (Грозный), «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «ЦСП-Химки» (Московская область).

Мужской Кубок России (36 команд):

УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), МБА (Москва), «ПАРМА» (Пермский край), «Самара» (Самара), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Химки» (Московская область), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Динамо» (Владивосток), «Новосибирск» (Новосибирск), «Иркут» (Иркутск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Университет-Югра»* (Сургут), ЦСКА-2 (Москва), «Купол-Родники»* (Ижевск), «Барнаул» (Алтайский край), «Русичи» (Курск), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинская область), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Металлург» (Магнитогорск), «Динамо» (Грозный), «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «ЦСП-Химки» (Московская область), «ПАРМА-М» (Пермский край), «Автодор»-2 (Саратов), «Самара»-2 (Самара), «Енисей»-2 (Красноярский край), «Таурас-Феникс» (Санкт-Петербург), «Глория» (Балашиха), «Аврора» (Санкт-Петербург).

В женском чемпионате России сыграют 34 команды:

Премьер-лига (11): УГМК (Екатеринбург), «Динамо» (Курск), МБА (Москва), «Надежда» (Оренбургская область), «Самара» (Самара), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярский край), «НИКА» (Сыктывкар), «Динамо» (Новосибирская область), «Нефтяник» (Омская область), «Динамо» (Москва).

Суперлига (13): «Пересвет-ЮФУ» (Ростовская область), МБА-2 (Москва), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Динамо-Фарм» (Курск), «Казаночка» (Казань), «Руна» (Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Спарта энд К»-2 (Видное), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Энергия» (Иваново), «Спартак» (Ногинск), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «Платов»* (Новочеркасск).

Высшая лига (10): «Енисей»-2 (Красноярский край), «Юность» (Пензенская область), «Надежда»-2 (Оренбургская область), «Динамо»-2 (Новосибирская область), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), Славянка» (Челябинская область), «Самара»-2 (Самара), «Вологжанка-Вологда-регион» (Вологодская область), «Владимирские львицы» (Владимир), «ЦОП-Спартак» (Санкт-Петербург).

Женской Кубок России (30 команд):

УГМК (Екатеринбург), «Динамо» (Курск), МБА (Москва), «Надежда» (Оренбургская область), «Самара» (Самара), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярский край), «НИКА» (Сыктывкар), «Динамо» (Новосибирская область), «Нефтяник» (Омская область), «Динамо» (Москва), «Пересвет-ЮФУ» (Ростовская область), МБА-2 (Москва), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Динамо-Фарм» (Курск), «Казаночка» (Казань), «Руна» (Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Спарта энд К»-2 (Видное), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Энергия» (Иваново), «Спартак» (Ногинск), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «Платов»* (Новочеркасск), «Енисей»-2 (Красноярский край), «Юность» (Пензенская область), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), Славянка» (Челябинская область), «Владимирские львицы» (Владимир), «ЦОП-Спартак» (Санкт-Петербург).

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