Илона Корстин: «Перед сезоном несколько раз звонила в офис МБА и спрашивала, кем они собираются играть»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин в интервью тележурналу «Вид сверху» рассказала о планах по проведению Суперкубка, а также призналась, что была обеспокоена составом дебютанта лиги МБА перед началом сезона.

О суперкубке

– Формат Суперкубка в любом случае будет международным. Сейчас ведем переговоры с иностранными командами, и я надеюсь, что у нас будет минимум два иностранных клуба. Входит ли в это число сербская « »? Мы ждем эту команду, но пока у нас нет официальных документов, так что нужно подождать.

О дебюте

– Перед сезоном несколько раз звонила руководству МБА. То же самое делал Сергей Валентинович Кущенко. Мы очень сильно переживали и вообще не понимали, кем команда будет входить в Единую Лигу. Но в результате, как мы видим, клуб все сделал грамотно – рано начал предсезонную подготовку, здорово стартовал и показал неплохие результаты.

О Николе Милутинове

– Это игрок высочайшего уровня. У меня иногда было впечатление, что есть Милутинов и все остальные. Больше всего в нем нравилось то, что он вообще не спорил с арбитрами. Не важно – фол или, наоборот, на нем что-то не свистнули – он просто продолжал играть, полная концентрация.

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