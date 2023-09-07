Александер Секулич: «Если на Луке Дончиче сфолили 15 раз, пусть бросает 30 штрафных»

Главный тренер сборной Словении Александер Секулич ответил на вопрос о 32 штрафных бросках на чемпионате мира-2023.

«Не понимаю, почему всех так волнуют его штрафные броски. Кто-то спросил: «Вы хотите, чтобы он бросал 30 штрафных?» Да, если на нем сфолили 15 раз, пусть бросает 30 штрафных.

Все говорят о том, сколько штрафных он бросит. Если это фол, то это фол. Это факт. Я не знаю, почему мы должны закрывать глаза и говорить, что он выполняет слишком много штрафных бросков.

Это баскетбол, есть правила, и у нас есть ребята, которые свистят. Я не хочу говорить о его штрафных бросках», – сказал тренер.

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