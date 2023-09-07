Александер Секулич: «Если на Луке Дончиче сфолили 15 раз, пусть бросает 30 штрафных»

Теги сборная Словении Александер Секулич Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Словении Александер Секулич ответил на вопрос о 32 штрафных бросках Луки Дончича на чемпионате мира-2023.

«Не понимаю, почему всех так волнуют его штрафные броски. Кто-то спросил: «Вы хотите, чтобы он бросал 30 штрафных?» Да, если на нем сфолили 15 раз, пусть бросает 30 штрафных.

Все говорят о том, сколько штрафных он бросит. Если это фол, то это фол. Это факт. Я не знаю, почему мы должны закрывать глаза и говорить, что он выполняет слишком много штрафных бросков.

Это баскетбол, есть правила, и у нас есть ребята, которые свистят. Я не хочу говорить о его штрафных бросках», – сказал тренер.

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