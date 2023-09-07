Лука Дончич: «Мы играем слишком мягко»

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич после поражения от Литвы (84:100) в матче за 5-8 места чемпионата мира заявил, что его команде не хватает жесткости.

«Нас не слушались ноги. Мы по-прежнему испытываем смешанные чувства. Попали в Топ-8 чемпионата мира, но не показали своего истинного лица.

Мы играем слишком мягко.

Соперники избивают нас на протяжении всего турнира. Против нас играют очень жестко, а мы даже не пытаемся отвечать с таким же уровнем агрессивности. Надеюсь, что в субботу против Италии сыграем лучше», – сказал Дончич.

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