Лука Дончич: «Мы играем слишком мягко»

Теги сборная Литвы сборная Словении Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич после поражения от Литвы (84:100) в матче за 5-8 места чемпионата мира заявил, что его команде не хватает жесткости.

«Нас не слушались ноги. Мы по-прежнему испытываем смешанные чувства. Попали в Топ-8 чемпионата мира, но не показали своего истинного лица.

Мы играем слишком мягко.

Соперники избивают нас на протяжении всего турнира. Против нас играют очень жестко, а мы даже не пытаемся отвечать с таким же уровнем агрессивности. Надеюсь, что в субботу против Италии сыграем лучше», – сказал Дончич.

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3 комментария

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xamer 9
Хорошая команда у Словенцев, отрезками без лидера играли очень неплохо. Теперь удачи им в квалификации: сложно будет выйти на олимпиаду, но может оно и к лучшему: больше опыта наберутся в играх
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SWAGG
откуда взяться жесткости если лидер сборной мягкая плакса?)
+1
-1
0
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