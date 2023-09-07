Лука Дончич близок к рекорду последних 30 лет по количеству штрафных бросков на ЧМ

Теги Дирк Новицки сборная Словении Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич на чемпионате мира-2023 уже исполнил 82 броска с линии штрафных, реализовав 63 (76,8%).

За последние 30 лет только у одного игрока было больше попыток с линии в одном турнире – у Дирка Новицки. На чемпионате мира 2002 года легендарный немецкий форвард провел 9 матчей, реализовав 82 из 89 с линии штрафных (92,1%).

Дончич пока провел 7 матчей. В субботу Словения проведет последний матч на ЧМ-2023, встретившись с Италией в матче за 7-е место.

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1 комментарий

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8w6sxy5f6x
А все обижается)
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+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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