Лука Дончич близок к рекорду последних 30 лет по количеству штрафных бросков на ЧМ

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич на чемпионате мира-2023 уже исполнил 82 броска с линии штрафных, реализовав 63 (76,8%).

За последние 30 лет только у одного игрока было больше попыток с линии в одном турнире – у . На чемпионате мира 2002 года легендарный немецкий форвард провел 9 матчей, реализовав 82 из 89 с линии штрафных (92,1%).

Дончич пока провел 7 матчей. В субботу Словения проведет последний матч на ЧМ-2023, встретившись с Италией в матче за 7-е место.

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