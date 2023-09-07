Александр Щербенев: «Расстроился, что Словения проиграла. Хотел, чтобы Александр Секулич приехал с медалями»

Защитник «Локомотива‑ » признался, что расстроен поражением на чемпионате мира сборной Словении, которую возглавляет главный тренер «Локо» Александр Секулич.

«Посмотреть матч словенцев с Канадой не смог, поскольку у нас у самих в это время была игра. Конечно, расстроился, что сборная Словении проиграла. Хотел, чтобы наш тренер Александр Секулич приехал с медалями домой. Тем не менее у сборной Канады хорошие исполнители и глубина скамейки больше, чем у словенцев.

При этом у Словении были травмы во время подготовки, и ключевые игроки пропустили этот чемпионат мира. Жаль. Но это спорт, это баскетбол, и выигрывает сильнейший. На сегодняшний день, видимо, сборная Канады более достойна полуфинала. Уверен, что в следующих соревнованиях словенская команда себя еще проявит. Расстроен, конечно, но, с другой стороны, тренер раньше приедет к нам и мы в полном составе будем готовиться к сезону.

Ожидания от полуфиналов? Очень интересные пары. Особенно противостояние сборных Сербии и Канады. Жду интересного баскетбола. Фаворитов, мое мнение, здесь нигде нет. Здесь более‑менее равные команды, которые отлично проявляют себя на этом чемпионате мира. С удовольствием буду следить за тем, кто выйдет в финал, — сказал Щербенев.

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