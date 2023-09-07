Александр Щербенев: «Расстроился, что Словения проиграла. Хотел, чтобы Александр Секулич приехал с медалями»

Теги Локомотив-Кубань сборная Словении Александер Секулич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Александр Щербенев Баскетбол

Защитник «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенев признался, что расстроен поражением на чемпионате мира сборной Словении, которую возглавляет главный тренер «Локо» Александр Секулич.

«Посмотреть матч словенцев с Канадой не смог, поскольку у нас у самих в это время была игра. Конечно, расстроился, что сборная Словении проиграла. Хотел, чтобы наш тренер Александр Секулич приехал с медалями домой. Тем не менее у сборной Канады хорошие исполнители и глубина скамейки больше, чем у словенцев.

При этом у Словении были травмы во время подготовки, и ключевые игроки пропустили этот чемпионат мира. Жаль. Но это спорт, это баскетбол, и выигрывает сильнейший. На сегодняшний день, видимо, сборная Канады более достойна полуфинала. Уверен, что в следующих соревнованиях словенская команда себя еще проявит. Расстроен, конечно, но, с другой стороны, тренер раньше приедет к нам и мы в полном составе будем готовиться к сезону.

Ожидания от полуфиналов? Очень интересные пары. Особенно противостояние сборных Сербии и Канады. Жду интересного баскетбола. Фаворитов, мое мнение, здесь нигде нет. Здесь более‑менее равные команды, которые отлично проявляют себя на этом чемпионате мира. С удовольствием буду следить за тем, кто выйдет в финал, — сказал Щербенев.

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