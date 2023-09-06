Александер Секулич о Луке Дончиче: «Трудно играть и сдерживать эмоции, когда тебя бьют на протяжении всего матча»

Теги сборная Словении сборная Канады судьи Александер Секулич Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Словении Александер Секулич поддержал звезду своей команды Луку Дончича, который был удален с площадки в четвертой четверти матча против Канады (89:100) в 1/4 финала чемпионата мира.

«Трудно играть и сдерживать эмоции, когда тебя бьют на протяжении всего матча.

Мы много над этим работаем, но это очень сложно и это расстраивает. Это надоедает. Не знаю, понимаете ли вы, я знаю, что это выглядит некрасиво. Это очень сложно, и это делает Луку особенным, потому что его сложно остановить по правилам.

На турнире созданы хорошие условия, но есть пара ребят, которым мы не нравимся», – сказал тренер.

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15 комментариев

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Милошевич
Полный бред. Постоянно как у словенцев идёт что то не так - аппеляции к арбитрам, болтовня и театр - ни одной настолько болтливой команды как словенцы за последние ЧМ и евро. Эпизода и Канада их деклассировала как вчера америкосы итальяшек. Вместо того чтобы просто играть начинается вот это. Канадцы объективно с холодной головой их обыграли.
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Turm
Так уже весь мир знает, что если Дончича провоцировать, тот, если за технари не уйдет, то на судей перенервничает и отношения с ними явно испортит. И кто же в этом виноват, кроме самого словенца?
И Барретта, и Шая сегодня не сильно меньше пинали-те вставали, отряхивались и шли дальше уничтожать.
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Jan Paskel
Ответ Милошевич
Полный бред. Постоянно как у словенцев идёт что то не так - аппеляции к арбитрам, болтовня и театр - ни одной настолько болтливой команды как словенцы за последние ЧМ и евро. Эпизода и Канада их деклассировала как вчера америкосы итальяшек. Вместо того чтобы просто играть начинается вот это. Канадцы объективно с холодной головой их обыграли.
а самое забавное, что это говорят представители югославской школы баскета.

Куртинайтис оассказывал, что их там походу с детства учат мелко, пакостно из подтишка "работать", то локтём по рёбрам, то коленом в колено
+8
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Вячеслав Речапов
Судьям не нравится когда пончич и ко.постояно ноют и устраивают югославский театр, так нелепо смотрелись особенно на фоне спокойных и крутых канадцев, как вёл себя Шай пример для всех и он полностью переиграл пончича.
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Лучше б молчал
Его и против Германии должны были удалять. Чел приехал играть в полноги, думая, что соперники от одного его звёздного вида будут расступаться. Отсюда и истерики все, что люди бьются изо всех сил, пока он из-за царапин требует вызвать неотложку.
Теперь давай, как говорится, до свидания!
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Сибирский литовец
Ответ Jan Paskel
а самое забавное, что это говорят представители югославской школы баскета. Куртинайтис оассказывал, что их там походу с детства учат мелко, пакостно из подтишка "работать", то локтём по рёбрам, то коленом в колено
Если посмотреть на ЧМ и ЧЕ по баскетболу первой половины 80-х , то там это все в открытую ! Плевки , заваливания игроков на себя , удары . Югославская школа ), причём не только с Союзом , а со всеми другими : итальянцами , греками
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Милошевич
Ответ kiper88
Югославы без нытья жить не могут. Когда сербы проиграют, то и они подключатся
У сербов постоянных руки в воздух после каждой защиты или атаки не бывает
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kiper88
Югославы без нытья жить не могут. Когда сербы проиграют, то и они подключатся
+6
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Roman Roman
Ответ Сибирский литовец
Если посмотреть на ЧМ и ЧЕ по баскетболу первой половины 80-х , то там это все в открытую ! Плевки , заваливания игроков на себя , удары . Югославская школа ), причём не только с Союзом , а со всеми другими : итальянцами , греками
причём не только в баскете... в футболе, гандболе, водном поло - всё то же происходило
+2
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cm9x4
Ответ Вячеслав Речапов
Судьям не нравится когда пончич и ко.постояно ноют и устраивают югославский театр, так нелепо смотрелись особенно на фоне спокойных и крутых канадцев, как вёл себя Шай пример для всех и он полностью переиграл пончича.
Я так понимаю все нытье с "уважительным" обращением "поничич" тут пишут одни югославы? Или что-то не сходится?
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albert_lucky
Ответ leon01
я знаю одно.Дончич обязан был сделать разницу,и не сделал...всё остальное от лукавого
Разницу мог сделать Шэй и сделал.
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M & M
Ответ albert_lucky
Разницу мог сделать Шэй и сделал.
легко говорить, когда против него не защищаются одновременно 2-3 игрока и при этом двое из них лучшие защитники периметра на чм
+1
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leon01
я знаю одно.Дончич обязан был сделать разницу,и не сделал...всё остальное от лукавого
+2
-2
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