Александер Секулич о Луке Дончиче: «Трудно играть и сдерживать эмоции, когда тебя бьют на протяжении всего матча»
Главный тренер сборной Словении Александер Секулич поддержал звезду своей команды Луку Дончича, который был удален с площадки в четвертой четверти матча против Канады (89:100) в 1/4 финала чемпионата мира.
«Трудно играть и сдерживать эмоции, когда тебя бьют на протяжении всего матча.
Мы много над этим работаем, но это очень сложно и это расстраивает. Это надоедает. Не знаю, понимаете ли вы, я знаю, что это выглядит некрасиво. Это очень сложно, и это делает Луку особенным, потому что его сложно остановить по правилам.
На турнире созданы хорошие условия, но есть пара ребят, которым мы не нравимся», – сказал тренер.
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Теперь давай, как говорится, до свидания!