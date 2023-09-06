Клемен Препелич о втором техническом Луки Дончича: «Это неприемлемо»

Теги сборная Словении сборная Канады судьи Клемен Препелич Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Словении Клемен Препелич считает несправедливым удаление Луки Дончича в матче 1/4 финала ЧМ-2023 против Канады (89:100).

«Я не понимаю, почему Лука, например, получил технический фол в матче против Австралии за то, что в шутку бросил с середины площадки. А есть парень, который на второй минуте матча ударяет локтем в лицо соперника и получает умышленный фол, а затем оскорбляет соперника в течение 40 минут. Судьи знают это, но за две минуты до конца дают Луке технический и удаляют. Это просто неприемлемо.

Мы известны как очень эмоциональная команда, и нам приходится сдерживать эмоции, но мы умеем так играть. Иногда мы добиваемся результата, иногда нет. В конце концов, мы входим в восьмерку лучших. Мы Словения, очень маленькая страна, и мы очень рады», – сказал Препелич.

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7 комментариев

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Vanila Panda
это неприемлимо, что судьи в нба не дают дончичу 2 технаря в первой четверти. лука в каждой игре, после любого касания смотрит на судью, это реально уже надоело. каким бы он не был талантом, за такое надо жестко наказывать. сегодня судьи хорошо сработали, хотя даже раньше можно было его отправить отдыхать
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modano23
Неприемлемо ныть всю игру…
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Swhat
Лука и технический уже не удивляет
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Лука Тончич
Ответ Vanila Panda
это неприемлимо, что судьи в нба не дают дончичу 2 технаря в первой четверти. лука в каждой игре, после любого касания смотрит на судью, это реально уже надоело. каким бы он не был талантом, за такое надо жестко наказывать. сегодня судьи хорошо сработали, хотя даже раньше можно было его отправить отдыхать
Смотреть на судью нельзя?)
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Mitya78
Я уж подумал, что он такой смелый, про поведение Луки.

Хотя... Я был в Словении, так у местных он просто герой.
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engine_10
Ответ Vanila Panda
это неприемлимо, что судьи в нба не дают дончичу 2 технаря в первой четверти. лука в каждой игре, после любого касания смотрит на судью, это реально уже надоело. каким бы он не был талантом, за такое надо жестко наказывать. сегодня судьи хорошо сработали, хотя даже раньше можно было его отправить отдыхать
а кто из звёзд нба не смотрит на судью в таких случаях? )
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