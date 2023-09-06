Клемен Препелич о втором техническом Луки Дончича: «Это неприемлемо»

Атакующий защитник сборной Словении Клемен Препелич считает несправедливым удаление в матче 1/4 финала ЧМ-2023 против Канады (89:100).

«Я не понимаю, почему Лука, например, получил технический фол в матче против Австралии за то, что в шутку бросил с середины площадки. А есть парень, который на второй минуте матча ударяет локтем в лицо соперника и получает умышленный фол, а затем оскорбляет соперника в течение 40 минут. Судьи знают это, но за две минуты до конца дают Луке технический и удаляют. Это просто неприемлемо.

Мы известны как очень эмоциональная команда, и нам приходится сдерживать эмоции, но мы умеем так играть. Иногда мы добиваемся результата, иногда нет. В конце концов, мы входим в восьмерку лучших. Мы Словения, очень маленькая страна, и мы очень рады», – сказал Препелич.

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