Остин Ривз, Никил Александер-Уокер и Тайриз Халибертон – в десятке лучших моментов 1/4 финала ЧМ-2023
ФИБА представила десятку лучших моментов матчей 1/4 финала чемпионата мира-2023.
Путбэк Остина Ривза (США), данк Никила Александер-Уокера (Канада) в проходе и аллей-уп Тайриза Халибертона на Паоло Банкеро (США) возглавили Топ-10.
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